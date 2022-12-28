«الغرف التجارية»: نمتلك قطاعا خاصا مؤثرا يستطيع التغلب على مختلف الصعوبات

كرمت الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، كوادر ورموز الغرفة السابقين ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب السابقين، ورؤساء الشعب التجارية الحالية تقديراً لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

الغرفة التجارية لها ثوابت لا يحيد عنها

خلال كلمته في الاحتفالية، قال «الوكيل»، إن الغرفة التجارية كان لها ثوابت لم يحد عنها أي مجلس إدارة تولى إدارتها على مر تاريخها، مضيفًا أنها لم تجامل أبدًا على تلك الثوابت، والغرف التجارية بوجه عام هي أقدر من يشرح نبض السوق لمتخذ القرار، لأن الغرف التجارية تحتك مع السوق والمستهلك وخدمات النقل وغيرها من عناصر المنظومة.

«الوكيل»: احتفالية الغرفة للجانب التجاري الخارجي

وأشار «الوكيل» إلى أن احتفالية الغرفة الأولى كانت للجانب التجاري الخارجي وتستهدف التواصل مع الغرف الأجنبية، مما يؤكد على وجود قطاع خاص مؤثر ويستطيع التغلب على مختلف الأوضاع، التي عقدت بمشاركة رئيس اتحاد الغرف الإسلامية، ورئيس اتحاد الغرف العربية، ونائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية بجانب رؤساء الغرف العربية والآسيوية.

«الوكيل»: الاحتفالية استكمال لمئوية الغرفة

وتابع «الوكيل»، أن احتفالية اليوم هي استكمال لمئوية الغرفة وتكريم لمنتسبيها وكوادرها الداخلية، تقديرًا لدورهم في أنشطة الغرفة.

وفي ختام كلمته أكد أن مجلس الإدارة الحالي يتعاون لحمل راية الغرف التجارية في الوقت الحالي، متمنيًا دوام النجاح لمجتمع الأعمال السكندري.

وبحسب بيان الغرفة التجارية، اليوم الأربعاء، يأتي التكريم في إطار احتفالية الغرفة في الإسكندرية بمرور مائة عام على إنشائها.