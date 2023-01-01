«التحالف الوطني للعمل الأهلي» لقناة الحياة: 30 ألف جمعية في 27 محافظة

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف نجح في توقيع ميثاق للتحالف الوطني خلال الـ9 أشهر الأخيرة بين 24 جمعية ومؤسسة حول الجمهورية فبات موجودا في 27 محافظة، أغلبها مؤسسات مركزية وجمعيات مركزية تعمل من خلال جمعيات قاعدية، بواقع 30 ألف جمعية قاعدية موجودة على الأرض.

فؤاد: الجمعيات المركزية تتواجد في القاهرة الكبرى

وأضاف «فؤاد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الجمعيات المركزية تتواجد في القاهرة الكبرى وهي التي لديها الدعم الأكبر وتستطيع تقديم خدمات صحية ونقدية واجتماعية واقتصادية متميزة على كل مستوى الجمهورية.

فؤاد: التحالف الوطني بمشاركة الجمعيات الأهلية

واستطرد: «التحالف الوطني نشأ لما قررت الجمعيات الأهلية العمل سويا، كل الجمعيات الموجودة في التحالف تتراوح أعمارها من 25 وحتى 35 عاما، وجميعها جمعيات متميزة وكبيرة ولها عمل كبير على الأرض، واللي بيميز التحالف هو التنوع بين أعضاءه».

وأوضح أن أول مبادرة أطلقناها كانت «وصلة الخير 1» استهدفت 8 ملايين مواطن بواقع 2 مليار جنيه في رمضان، تلتها وصلة الخير 2 كانت بـ6.7 مليار جنيه، تبعها الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا بسبب الظروف الحالية.