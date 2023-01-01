بحبة البركة والمناديل.. «محمد» يبدع في رسم لوحات لنجوم الزمن الجميل

مجموعة من الحبوب السوداء «حبة البركة»، استخدمها الشاب العشريني في تنفيذ لوحاته، التي أبدعها بطريقته المميزة، على عكس الطرق التقليدية المتعارف عليها المستخدمة في الرسم، كالرصاص والفحم وغيرها، إذ عرف هذا الشاب بطرقه المبتكرة في الفن منها الأسلاك الكهربائية والمناديل الورقية، والزراير.

الرسم بمختلف المواد

تميزت موهبته بابتكار طرقه المختلفة، في التعبير عن فن الرسم منها الأسلاك الكهربائية والمناديل الورقية والسوست وغيرها: «كل فترة بحب أضيف نوعا جديدا وأشوف إيه الأنواع اللي محدش جربها خالص» هكذا بدأ محمد الشيخ صاحب الـ 24عاما حديثه مع «الوطن».

بورتريهات بحبة البركة

الرسم بحبة البركة والأكياس البلاستيك وشريط لاصق وأدوات تطريز وقطعة قماش، أدوات محمد في إعداد بورتريهات نجوم الزمن الجميل: «فيه حاجات بتجذب نظري في الرسم المختلفة وخاصة الأدوات المتاحة في كل بيت ويقدر الكل يستخدمها ويعبر عن موهبته بدون تكلفة واستخدمت حبة البركة كنوع مختلف وموجود في البيت» حسب حديثه.

المدة المستغرقة في الانتهاء من الرسمة

منذ 4 سنوات، بدأ محمد الشيخ في رسم بورتريهات نجوم الزمن القديم، «كان صعب جدا أثبت ملامح الوجه بحبة البركة كنت بقعد في الرسمة الواحدة من أسبوع لـ3 أسابيع» حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن صعوبة الانتهاء من الرسم بحبة البركة جعلته يستغرق هذه المدة التي دامت لـ4 سنوات، كما أنه خصص وقتا محددا من كل شهر حتى ينتهى منها، وأبرز النجوم الذي تناولهم «الشيخ»، هم إسماعيل يس، أسمهان، فريد شوقي، وغيرهم من نجوم الزمن الجميل.

«أكتر حاجة بتحفزني في الرسمة أنه يكون محدش جربها خالص قبل كدا وبحاول أوصل رسالة أنه مش شرط ترسم بالألوان بل أي حاجة ممكن تحولها لأدوات الرسم» مشيرا إلى أنه تعدى ما يقرب من 50 أداة في مختلف لوحاته الماضية مثل الأسلاك والمناديل والمياه الغازية وغيرها.