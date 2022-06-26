نجوم الأوبرا يتألقون بأغاني الزمن الجميل في ختام مهرجان السويس 

تألق نجوم الأوبرا في حفل ختام مهرجان السويس للموسيقى والغناء في دورته الأولى، الذي يقام داخل متحف السويس القومي، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا، ومنهم المطرب أشرف وليد الذي قدم أغاني عاش ويا حلو صبح يا حلو طل، وقدمت المطربة حسناء أغنية أنت عمري، كما غنت رحاب مطاوع زي العسل وحلوة بلادي، وقدم المطرب وليد حيدر أغنية أحلى بلد بلدي.

انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس

وانطلقت أول فعاليات الدورة الأولى من السويس للموسيقى والغناء، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة السوبس، الجمعة الماضية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو الجاري، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

حفلة الفنان هاني شاكر

ومن ضمن نجوم حفلات المهرجان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وأميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها، والمطرب أحمد جمال وفرقته، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية رحاب مطاوع - حسناء - وليد حيدر - أشرف وليد والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

إيناس عبد الدايم تشكر رئيس الوزراء

ومن ناحية أخرى، توجهت إيناس عبد الدايم بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والعديد من أنشطة وزارة الثقافة، ما يؤكد الإيمان بدور القوى الناعمة في بناء المجتمع وتنمية الوعي.

وقالت إن ربوع مصر تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير، وتابعت أن اختيار متحف السويس القومي لإقامة الدورة الأولى من المهرجان بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار يأتي نظرًا لما يضمه من قطع أثرية فريدة تروي جانبًا من حضارة مصر العريقة التي تعد أحد مصادر الإلهامات المعاصرة.