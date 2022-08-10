«تعلب» يوثّق تفوق الأولى على الثانوية العامة بـ«جرافيتي»: يا رب الرسمة تعجبها

وثّق عبدالعزيز تعلب، الشهير بـ«رسام المنوفية»، تفوق الطالبة ملك الشبشيري، وحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية «علمي علوم»، بـ«جرافيتي» على أحد أسوار القرية، قائلا إنّه أراد رسمها امتنانا لتفوقها ولتشجيع الطلاب المقبلين على الثانوية العامة على التفوق والنجاح.

رسم صورة ملك

وقال عبدالعزيز تعلب رسام المنوفية، إنّه فور علمه بحصول الطالبة ملك الشبشيري على المركز الأول علمي علوم في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، عزم على رسم صورتها على إحدى أسوار الوحدة الصحية بقرية كمشيش، تخليدا لتفوقها وتميزها عن باقي الطلبة في ماراثون الثانوية العامة 2022.

وتابع رسام المنوفية لـ«الوطن»، أنّه يتمنى أن تنال الصورة إعجاب «ملك» وأن تذهب لرؤيتها، مؤكدا أنّه رسم الصورة في اليومين الماضيين بدقة عالية لتنال إعجابها، وتكون هدية لابنة تلا المتفوقة.

تميز محافظة المنوفية

وأضاف تعلب، أنّ محافظة المنوفية دائما ما يكون بها أوائل في جميع الشهادات المختلفة، حيث يتمنى أن يكون العام المقبل فيه أوائل أكثر من العام الحالي للاحتفال بهم بأبناء المنوفية، مؤكدا أنّ جميع الطلبة والطالبات يمكنهم التميز والحصول على أعلى الدرجات بالاجتهاد والسهر وتحصيل الدروس.