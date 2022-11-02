مواعيد قطع وضخ المياه في الدقهلية ومطروح.. اعرف الأماكن

كشفتا شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية ومطروح انقطاع ومواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، سواء لأعمال صيانة أو إجراء بعض التعديلات.

أماكن انقطاع المياه في الدقهلية

وفي الدقهلية أعلنت شركة مياه الشرب عبر منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك» انقطاع المياه عن مدينة نبروه بالكامل غدا الخميس 3 نوفمبر الجاري 2022 لمدة 12 ساعة بدء من الساعة 6.00 مساءا حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي الجمعة، لافتا إلى أن سبب الانقطاع هو قيامها بأعمال إحلال وتجديد داخل محطة رفع نبروه.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في مطروح

وفي مطروح أعلنت الشركة مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة مرتفع» من الساعة 11 حتى الساعة 11 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات حسن علام» من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 6 مساءً .

- منطقة «خط عجيبة» من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8.30 صباحا.

- منطقة «الرابعة » من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساءً.

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4 عصرا.