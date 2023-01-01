روائيون ومترجمون: الإبداع الأدبي أهم دعائم اللغة.. و«العامية» رافد شرعي لها

الروائيون والشعراء والمترجمون والكُتاب هم صُناع اللغة، بين أصابعهم تصاغ المفردات وفى جملهم تُخلق التركيبات، ولا جدال فى أن لغة بلا آداب هى لغة بلا حاضر، فالمبدعون فى كل لغة ليس مهمتهم التعبير عن حال أهلها فقط، وإنما إطلاع شعوبهم على تجارب وحيوات وثقافات أبعد مما يعيشون.

الدكتور محمود عبدالغفار، مدير التحرير بالمركز القومى للترجمة وأستاذ مساعد الأدب المقارن بجامعة القاهرة، يقول إن حركة الترجمة للعربية غنية جداً، والترجمة كإبداع موازٍ لعمل المبدع الأجنبى تدعم اللغة العربية بمصطلحات وتركيبات جديدة، فالكتب المترجمة تنقل تراكيب جديدة وتعبيرات مجازية تحمل دلالات جديدة للغة، ومع الاستخدام تصبح جزءاً عربياً.

وأشار «عبدالغفار»، لـ«الوطن»، إلى ضرورة أن يكون المترجم ذا لغة متينة وثقافة واسعة حتى يستوعب الثقافات الأجنبية ويحولها إلى مفردات عربية يهضمها المواطن العربى.

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وترى الدكتورة ريم بسيونى، روائية مصرية وأستاذة بالجامعة الأمريكية، أن الروائى له دور كبير فى دعم اللغة، بكتابته لغة سهلة وفى نفس الوقت فصيحة، ما يساعد على استمرارية اللغة وتطورها ونموها فى سياقات محبوبة للقارئ مثل السياق السردى الروائى الذى يأخذه إلى عوالم مختلفة. ورغم انحياز الروائية للكتابة العربية الفصحى فى رواياتها فإنها ترى أن العامية لا تؤثر على الفصحى بأى شكل، إذ إن اللغة العربية واحدة من أهم لغات العالم ومن أكثر اللغات استخداماً، ولكن لا ضرر من الكتابة بالعامية فى الروايات فالإبداع يُكتب بأى لغة يشعر بها المبدع من قلبه، ولها فى هذا أمثلة كالشاعرين عبدالرحمن الأبنودى وصلاح جاهين.

الكاتب والروائى هشام الخشن ينحاز للعربية المتداولة، ويراها من أهم أدوات الروائيين وكلما أجادوا تطويعها خاطبت كتاباتهم المتلقى بكتابة واقعية، مشيراً إلى أن اللغة المتداولة لا تحتاج لمصطلحات جديدة بقدر الاحتياج لتزويج المتداول مع المكتوب.

وأكد «الخشن» أن الروائى والشاعر والأديب عموماً من أهم دعامات اللغة، وتبسيط الفصحى أو استخدام التركيبات البسيطة فى الكتابة من أصعب سبل الكتابة والتمكن من ذلك يحتاج إلى مهارة عالية.

أما فيما يخص الكتابة العامية فقال: «العامية يجب أن تعامل على أنها رافد شرعى للغة وأن يتم التعامل معها على أنها شريان مُغذٍ ومكمل للفصحى وليست مفسدة أو مسيئة للغة الأم، فتبسيط العربية وتطويع العامية داخل النص يحيى اللغة ويطورها ويجعلها أكثر استساغة فى العصر الرقمى الذى نعيشه».

حسن معروف، محرر أدبى، يرى أن الكثير من الكُتاب يقعون فريسة الأخطاء الشائعة، إذ يجيز بعضهم جملاً أو مصطلحات بدعوى تداولها، أما التحدى الثانى فهو عدم التمكن من اللغة نظراً لاتساعها الدلالى وجذورها اللفظية، وتفسير اللفظ الواحد بأكثر من معنى أحياناً يورط الكاتب فى أزمة قانونية أو أخلاقية. وعلى المحرر الأدبى أن يكون مستشاراً ثقافياً وقانونياً واجتماعياً للكاتب قبل أن يكون مجرد مدقق لغوى.

وقالت سماء عيسى، محررة أدبية، إن دور المحرر الأدبى فى دعم اللغة العربية يكون عن طريق دعم تماسك صياغة المؤلف ومحاولة الحد من التغريب فى اللغة الذى يضعف من الأداء العام للكاتب ويصعب فهمه على القارئ، كما أنه ينبّه الكاتب عند استخدام كلمات أصعب بأن السياق يحتملها فهو أيضاً ينقى سطوره من الكلمات العامية دون سياق مناسب.