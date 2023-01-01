رئيس شعبة الدواجن: تراجع أسعار الأعلاف مبشر للصناعة

توقع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، رواجا ونشاطا كبيرا بالصناعة على خلفية انخفاض أسعار الأعلاف، وعودة الكثير من المنتجين إلى المنظومة.

توفيق السيد: الأعلاف أساسية لصناعة الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد، إنَّ الأعلاف جزء رئيسي من صناعة الدواجن، بل تعد أساس الصناعة، وبالتالي أي انخفاض في الأسعار سيؤدي إلى الوفرة وتحسين ورفع الإنتاجية ورواج تجارة الداجنة.

وفرة الأعلاف والرقابة الصارمة على الأسواق لـ أسعار عادلة للدواجن

وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّه في ظل الإفراج الجمركي المتواصل عن البضائع بالموانىء ومنها الأعلاف، ستحدث انفراجة كبيرة بالأسواق المحلية وتشهد أسعار السلع الأساسية تراجعا حتى تستقر عند السعر العادل، ومن بينها الدواجن.

وشدد على أهمية وجود رقابة مستمرة من الجهات المعنية على توفير الأعلاف وطرحها بالأسواق تزامناً مع الإفراج الجمركي، حتى لا يستغل بعض ضعاف النفوس تلك الانفراجة في تخزين السلع لبيعها بالأسواق السوداء بأسعار مرتفعة، «لابد من المتابعة ومراقبة وصول الشحنات المفرج عنها للمصانع وبعد ذلك الأكد من طرحها بالسوق للبيع للمستهلكين».

نشكر الرئاسة ومجلس الوزراء على التوجيهات بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع

أشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنَّه في ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء والرئاسة بالإفراج الكامل والسريع عن جميع البضائع الموجودة بالموانىء المصرية، مع إنهاء كافة الأوراق الخاصة بالإفراج الجمركي، شهدت أسعار الأعلاف انخفاضاً كبيراً ليتراوح سعر الطن لكافة الأصناف ما بين 19,8 و20,4 ألف جنيه، وسعر طن الذرة حالياً يُباع أقل من 9 آلاف جنيه.

تراجع أسعار الأعلاف في يناير

وتوقع مواصلة أسعار الأعلاف للهبوط خلال يناير، خاصةً مع قرب طرح العديد من السلع الاستراتيجية ومنها الحبوب بالبورصة السلعية، والتي ستساهم في استقرار السوق المحلي نظراً لتحقق عنصر الشفافية والوفرة، ما سيشجع التجار والمنتجين على العودة لمنظومة الثروة الداجنة لمواصلة تحقيق الأرباح وزيادة الإنتاج.

أكد على أنَّ تراجع أسعار الأعلاف في صالح المنتج والمستهلك، خاصة مع قرب دخول موسم رمضان وارتفاع استهلاك اللحوم خلاله، كاشفاً أنَّ الدجاجة الواحدة تستهلك لتسمينها وتغذيتها حوالي 3,5 كيلو علف، فيما يُباع كيلو الدجاج بسعر المزرعة عند 45 جنيهاً، وبالتالي تكلفة تربية الدواجن تتوقف على سعر الأعلاف بالأساس، والنسبة الأقل لتحصينات الأمراض الوبائية بالإضافة إلى التكاليف الثابتة من الكهرباء وأجرة العمالة ونسبة النافق والتطهير والتعقيم والتدفئة.