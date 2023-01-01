بشرة خير مع بداية 2023.. نقيب الفلاحين يكشف عن انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة 20%

كشف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، عن تراجع كبير في أسعار الأعلاف بسبب الوفرة التي تحققت من سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالمواني، بعد قرارات مجلس الوزراء أمس السبت، لتشهد الأسواق فرحة عارمة خاصةً من قبل أصحاب مزارع الدواجن.

سعر الأعلاف انخفض بعد تحقق الوفرة

وقال حسين أبو صدام، إنَّ سعر الأعلاف انخفض بشكل كبير بمجرد تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بـ الإفراج الجمركي عن البضائع بالمواني، لتشهد كل الأنواع والأصناف هبوط سعري بنسبة 20%.

أسعار الأعلاف ستواصل التراجع لتصل إلى مستويات ما قبل الأزمة

وأضاف «أبو صدام» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ أسعار الأعلاف ستواصل الانخفاض على مدار الأسابيع المقبلة وحتى نهاية الشهر الجاري، لتصل إلى نفس المستويات السعرية قبل أزمة الأعلاف، خلال أقل من 20 يوما.

تابع: «جميع أنواع الأعلاف ستستمر في التراجع بسبب الوفرة المحققة من الإفراج الجمركي، وننتظر المزيد مع استئناف المصنعين الإنتاج وتشغيل أكبر عدد من خطوط الإنتاج، لتعود تجارة الأعلاف للانتعاش وكذلك صناعة الدواجن».

وأكد عودة مربي الدواجن للمنظومة للعمل بطاقتهم القصوى لتستقر أسعار اللحوم، ويتراجع سعر الدواجن، وتشهد تجارة المواشي الحية رواجا.

طن فول الصويا يخسر 4 آلاف جنيه من سعره خلال ساعات

كشف «أبو صدام»، عن تراجع سعر الذرة الصفراء في السوق المحلي إلى 9 آلاف طن بدلاً من 12 ألف لتفقد 3 آلاف من سعرها دفعة واحدة خلال ساعات، فيما انخفض سعر طن النخالة إلى 7 آلاف جنيه بدلاً من 9 آلاف، والفول الصويا فقد 4 آلاف جنيه ليباع بسعر 13 ألف للطن، والسوق ينتظر مزيد من الانخفاض السعري.

2023 وشها خير على الجميع

واختتم: «العام الجديد وشه خير على الجميع.. 2023 سنة الخير متمنياً أن تكون أفضل من العام السابق، «2022 كانت صعبة على كل العالم».