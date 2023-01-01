عمرو دياب يبدأ 2023 ببرومو أغنية جديدة

مع أول أيام عام 2023 طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنية جديدة لم يكشف عن اسمها بعد.

ونشر الهضبة مقطع صوتي لجزء من موسيقى الأغنية على موقع تبادل الصور «إنستجرام» بصورة له في دبي مكتفيا بالتعليق عليها بكلمة «قريبا».

عمرو دياب في 2022

وكان عمرو دياب قد اختتم عام 2022 بأغنيتين هما ما تيجي نفك وسينجل.

وتصدرت الأغنيتان تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحهما ، خاصة أنهما تصدرا محركات البحث عبر الإنترنت وتطبيق أنغامي للموسيقى.

أغنية ما تيجي نفك كلمات ولحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

أغنية سينجل لـ عمرو دياب

أما أغنية سينجل من كلمات بهاء الدين محمد ، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

جدير بالذكر أن عمرو دياب تصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

وألقى الحساب الرسمي لجائزة ورلد ميوزك أورد العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.