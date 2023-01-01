موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة تيسير فهمي بالقاهرة الجديدة

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، موعد عزاء شقيقها، وذلك بعد أن توفي أول أمس، حسبما أعلنت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد عزاء شقيق تيسير فهمي

وكتبت تيسير فهمي منذ قليل، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «عزاء أخي المرحوم محمود فهمي غدا الغثنين بدار مناسبات الشرطة، القاهرة الجديدة بالتجمع الأول - محور العروبة خلف كايرو فيستيفال جنوب الأكاديمية، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة عقب صلاة المغرب».

تيسير فهمي تكشف سبب وفاة شقيقها

وكانت الفنانة تيسير فهمي، كشفت في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، سبب وفاة شقيقها، وهي تنهار من البكاء، مؤكدة أنّ الراحل سقط في دورة المياه أمس، ونُقل إلى أحد المستشفيات، قبل أن يرحل عن عالمنا.

تيسير فهمي تنهار من البكاء بجنازة شقيقها

وكانت تيسير فهمي، دخلت في حالة البكاء الشديد، أثناء صلاة الجنازة على شقيقها، وذلك في مسجد «جامعة مصر»، وجرى تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة.