الملحن محمد يحيى يطرح أغنية «طماعة» مع عمر حفظي (فيديو)

طرح الملحن والمطرب محمد يحيى، أغنية جديدة تحمل اسم «طماعة»، جمعته بالمطرب عمر حفظي، وهي من كلمات وألحان وتوزيع محمد يحيى، ومكساج وهندسة صوت خالد نبيل، وجرى تسجيل الأغنية بطريقة الفيديو ليركس video lyrics.

وتقول كلمات الأغنية:

طماعة طماعة

سبتيني في عز مكانش معايا في جيبي عشره جنيه

قولتيلي واحد مش قادر عيشتوا هكمل وياه ليه

وساعتها انتي قولتي مش عايزاك

وقفلتي معايا نهيتي وانا من صدمتي في الموقف ده

روحت مشي لبيتي ورجعت حزين

ولقيت امي بتقولي يا ابني مالك يومها مردتش عليها

لاكنها حست بلي

انا فيه طماعه انتي طماعه

اه انتي طماعه طماعه انتي طماعه طماعه

انتي طماعه وبعدك تعبت سافرت

وهاجرتعملتي اللي قولتي عليه

وفارقت ايوه قدرت بعدك

قدرت اكمل طريقي وفعلا كبرت كبرت وكبرت ولما كبرت

راجعه تقولي اني فعلا خسرت يا عاشقه الجنيه

رجعالي ليه ده ماضي قفلتوا خسرتي وكسبت

تعاون محمد يحيى مع عمرو دياب

وطرح مؤخرا، الهضبة عمرو دياب، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «ما تيجي نفك»، من كلمات وألحان محمد يحيي، وحققت نجاحا كبيرا.

والملحن محمد يحيي تعاون مع كبار النجوم على مستوى مصر والوطن العربي منهم عمرو دياب وإليسا وجورج وسوف وتامر حسني ومحمد حماقي وغيرهم.