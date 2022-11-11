محمد عدوية يحيي حفلا في «ساقية الصاوي» بحضور والده

أحيا المطرب محمد عدوية، مساء أمس الخميس، حفلا بساقية الصاوي في منطقة الزمالك بالقاهرة تحت شعار «كامل العدد»، بحضور الفاير شو أحمد عصام وياسر حسنين منتج شركة كلمة.

وقدم محمد عدوية باقة رائعة من أجمل أغاني التي تألق به خلال مشواره الفني، منها أغاني (سيبي روحك، ويليها سوبر مان، ولا كان، الناس نوعين، بيسلم عليه، بقاله كام يوم)، بينما تفاعل معه الجمهور بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغاني.

أحمد عدوية يقدم باقة من أشهر أغنياته

وقدم «محمد» خلال الفقرة الثانية، عددا من الأغاني برفقة والده الفنان أحمد عدوية، منها: سلامتها أم حسن، وبنت السلطان، والواد طالع لأبوه، وسط تصفيق حار من الجمهور.

وطرح محمد عدوية، مؤخرًا أغنية احمل اسم «ههد المعبد» على موقع «يوتيوب»، من كلمات هاني رجب وألحان وليد نور وتوزيع هارون، وهندسة صوتية وميكس خالد رؤوف.

كم طرح أغنية «استضعفوني» عبر موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد شكري، وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف، وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.