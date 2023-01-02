طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا وانخفاض الحرارة ليلا والصغرى 10 درجات

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في محافظة السويس اليوم الاثنين، موضحا أنه يسود طقس غائم جزئياً مع انخفاض الحرارة ليلاً إلى 10 درجات مئوية.

محافظة السويس تستمر في رفع درجات الاستعداد لمواجة تقلبات الطقس

يذكر أن محافظة السويس قد أعلنت رفع حركة الاستعداد منذ ظهور التقلبات الجوية بالمحافظات، وأكد المحافظ اللواء عبد المجيد صقر على مختلف الأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة في انتشار السيارت التي تستخدم في شفط المياه، وأن يتم التاكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها، وشهدت الأحياء المختلفة وفقاً لتشديدات المحافظ تطهير مستمر لبيارات صرف الأمطار وتطهير بيارات وخطوط الصرف الصحي.

قراءات الطقس في محافظة السويس اليوم الاثنين

سجلت أجهزة الرصد الداخلية في محافظة السويس وتوقعات خبراء الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم الاثنين: درجة الحرارة العظمى 20 أما الصغرى 10 درجات مئوية، ونسبة الرطوبة 57%، ونسبة سقوط الأمطار 10%، وسرعة الرياح 13 كم/ساعة.

حالة البحر الأحمر اليوم معتدلة

ذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر اليوم الاثنين معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.