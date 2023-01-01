توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أجواء باردة طوال اليوم

كشف خبراء خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الأول من يناير 2023، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وصولًا إلى شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية، في توقعات طقس الـ72 المقبلة، إلى أنّ الأمطار ستظل مستمرة على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، ومناطق من القاهرة الكبرى، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، كما يسود طقس غائم جزئيًا حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتقل فترات سطوع أشعة الشمس، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتسجل درجات الحرارة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على محافظات الجمهورية، ما يلي:

درجات الحرارة الاثنين 2 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 3 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 4 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.