درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر.. طقس لطيف نهارا والعظمى بالقاهرة 20

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات درجات الحرارة اليوم الاثنين، على مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم الاثنين سيكون لطيفا خلال ساعات النهار، ومائلا للبرودة في أول ساعات المساء، وباردا خلال ساعات الليل المتأخرة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط وشمال سيناء، وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17.