موسكو: مصر وجهة الروس لقضاء الإجازات دون تأشيرة

قال نائب رئيس الاتحاد الروسي لصناعة السفر، ورئيس رابطة الشركات السياحية الروسية، ديمتري جورين، إن مصر وتايلاند من الوجهات الأكثر شعبية التي يمكن للروس السفر إليها دون تأشيرة، مضيفا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أن الروس يمكنهم زيارة بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان وجورجيا وصربيا دون تأشيرة.

وأوضح جورين، أن الرحلات إلى جزر المالديف وإندونيسيا وفيتنام وكوبا وجمهورية الدومينيكان وفنزويلا تحظى بشعبية أيضًا.

وكانت السلطات الروسية، قالت في وقت سابق، إن السياح الروس تدفقوا إلى مصر في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، من خلال 600 ألف رحلة سياحية.