خبير سياحي: جهود الدولة لدعم قطاع السياحة جاءت بمردود إيجابي

قال الخبير السياحي وليد البطوطي، إنَّ مصر بذلت مجهودات كبيرة في شتى القطاعات مما كان له مردودًا إيجابيًا على القطاع السياحي، مشيرًا إلى أهمية مجهودات الإعلام في الترويج للسياحة باعتباره قطاع مهم لزيادة الدخل القومي والعملة الصعبة في مصر.

توافر العملة الصعبة له أثر إيجابيًا على كل المواطنين

وأضاف «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مصر بأكملها تعمل وتبذل مجهودات كبيرة من أجل التقدم والتطور»، مشيرًا إلى أهمية زيادة عدد السياح الأجانب في مصر لأن ذلك يعني توافر العملة الصعبة سواء كانت دولار أو يورو، وهذا يؤثر إيجابيًا على كل المواطنين وليس العاملين بقطاع السياحة فقط.

افتتاح المتحف الكبير في العام الحالي 2023

وأشار الخبير السياحي إلى أنَّ توافر العملة الصعبة في مصر يعني إمكانية استيراد المنتجات والأجهزة الطبية مثل جهاز الغسيل الكلوي من الخارج، مما يعود بالنفع على جميع المواطنين، ذاكرًا أنَّ هناك مجهودات كبيرة لكل العاملين بقطاع السياحة، متابعا أنه من المفترض افتتاح المتحف الكبير في العام الحالي 2023.

وذكر أنَّ متحف الحضارة الجديد الذي افتتح بعام 2022 ينظم العديد من المناسبات والحداث التي تبهر السفراء والأجانب الذين يقيمون في مصر، لافتًا إلى أنَّ الأجانب يتمتعون بطقس مصر في الفترة الحالية على الرغم من شعور المواطنين بالبرودة.