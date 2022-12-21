العثور على جثة مجهولة لشاب في منطقة مهجورة بمنشأة ناصر

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في منطقة مهجورة بمنشأة ناصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه كما طلبت إجراء تحليل مخدرات.

وطلبت النيابة العامة أخذ بصمات الشاب المتوفي ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العام، وقررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لتصوير المتوفي ونشر صورة على أقسام الشرطة المختلفة في القاهرة، للتعرف عليه من قبل المترددين على الأقسام.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بالعثور على جثة شاب بمنطقة مهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه لا يحمل بطاقة رقم قومي أو أي شيء يدل على هويته، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبفحص الجثة تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات: لا شبهة جنائية في الوفاة

وكشفت التحريات بأنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفي لجرعة مخدرات زائدة، وأوضحت التحريات أن القوة عثرت على بقايا من مخدر الآيس بجوار جثة المتوفي وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.