«جلابية وشبشب».. العثور على جثة مجهولة لمسن في الشارع ببولاق أبوالعلا

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لـ مسن يرتدي جلابية وشبشب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة أخذ عينات من الجثة وإجراء تحليل البصمة الوراثية تمهيدا لمطابقتها بالشخص الذي يتقوم بالتعرف على الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما انتدبت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثة ومطابقتها للبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، وطلبت النيابة العامة تصوير الجثة وإرسال الصور إلى أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة ربما يتم التعرف على صاحب الجثة من قبل المترددين على تلك الأقسام من رجال الشرطة والمواطنين.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لمسن في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي جلبابا وشبشب فقط، وبفحص الجثة تبين خلوها من أي إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.