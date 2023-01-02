وظائف مطلوبة في بنكي الأهلي الكويتي وأبوظبي الإسلامي.. اعرف الشروط

كشف كلا من البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجتهما لشغل عدد من الوظائف الخالية داخل قطاعات تلك المصارف المالية.

ووفقًا لما هو معلن بالبنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي، نرصد في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو:

وظائف البنك الأهلي الكويتي

وعبر موقع البنك الأهلي الكويتي، أعلن حاجته للوظيفة التالية، ويمكن التقدم لها عبر الموقع الرسمي.

وظيفة ضابط علاقات

- درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.

- معرفة العمليات المصرفية وقضايا الامتثال والمخاطر.

- خبرة مصرفية لا تقل عن سنتين.

- تحقيق أهداف المبيعات التي تغطي جميع المنتجات المصرفية المطلوبة وفقًا لأهداف أعمال الفرع.

- تحديد فرص المبيعات والاستفادة منها لتحقيق كفاءة العملاء.

- شرح المنتجات والخدمات للعملاء من أجل تحقيق المبيعات.

- تقديم خدمة عملاء عالية الجودة وتجاوز أهداف الرضا عن طريق الحد من شكاوى العملاء.

- حل المشكلات والشكاوى الواردة من العملاء ؛ تصعيد المشكلة عندما تكون خارج السلطة.

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

وعبر الحساب الرسمي لمصرف أبو ظبي الإسلامي على موقع «لينكد إن»، فإن البنك في حاجة لهذه الوظائف التي يمكن التقدم لها عبر نفس الموقع المذكور:

وظيفة مدير العلاقات الماسية - البيع بالتجزئة

- دفع النمو المصرفي ذي الأولوية وتقديم أداء استثنائي لأهداف المحفظة من خلال تحديد وتلبية احتياجات العملاء.

- إدارة مجموعة من عملاء الخدمات المصرفية الذهبية، وتقديم مجموعة كاملة من خدمات إدارة الثروات لتحقيق أهداف الإيرادات وأهداف نمو المحفظة عبر مجموعة من المنتجات والخدمات لمجموعة محددة مسبقًا من العملاء لإنشاء علاقة دائمة مربحة.

- تحقيق أهداف الحجم والإيرادات، من خلال الجمع بين اكتساب العملاء وتوسيع العلاقات؛ بالإضافة إلى شبكة عملاء متنامية من خلال استخدام مصادر متنوعة.

- التركيز حصريًا على عملاء الخدمات المصرفية ذات الأولوية (الودائع / الأصول).

- تقديم ممارسات خدمة العملاء على مستوى عالمي، وضمان الالتزام بمعايير خدمة البنك.

- توجيه العملاء إلى قناة تقديم الخدمة الأنسب لتلبية احتياجاتهم.

- امتلاك وإدارة استفسارات العملاء وشكاواهم وحلها في الوقت المناسب.

- ضمان معالجة وتغطية جميع طلبات واستفسارات العملاء لتقديم خدمات متميزة.

وظيفة أخصائي دعم التطبيقات

- العمل على المهام المعينة في مشاريع البرامج الموكلة إليه.

- تحديد النطاق والتحقق من صحة البدائل والاختبار والتحقق بعد التنفيذ.

- استجابة وإصدار قرار خلال الليالي وعطلات نهاية الأسبوع حسب الضرورة لتلبية احتياجات العمل.

- المشاركة في اختبار التطبيق الجديد ونشره.

- إجراء أبحاث واختبار البرامج والتوصيات عند الحاجة.

- التعامل مع تطويرالأنظمة المطورة داخليًا بما يتماشى مع بنية النظام المتفق عليها من قبل البنك وأدوات التطوير واتباع معايير الجودة.

- مراجعة قضايا السجلات التجارية إلى جانب البائع من منظور تقني ومن منظور النظام.