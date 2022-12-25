رابط تكافل وكرامة.. الخطوات والشروط للحصول على معاش التضامن الاجتماعي

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تقديمها للكثير من الخدمات لجميع الفئات، خاصة الأكثر أحتياجا، ويبحث شريحة كبيرة من المواطنين، عن كل ما يتعلق بمعاش «تكافل وكرامة»، وطرق التقديم، والمستندات المطلوبة، ورابط تكافل وكرامة، للتقديم، وكذلك الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش.

وتستعرض «الوطن»، رابط تكافل وكرامة، ضمن الخدمات تقدمها للقراء، وخاصة المرتبطة بمعاش تكافل وكرامة، الذي وفرته الدولة لعدد كبير من الفئات،وكذلك الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على المعاش، وفقا لما حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط تكافل وكرامة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط تكافل وكرامة، من خلال موقعها الرسمي، لجميع الراغبين فى الاستعلام أو متابعة الطلبات المقدمة لمعاش تكافل وكرامة، وهو كالتالي:

- الدخول على رابط وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

- الدخول على صفحة تكافل وكرامة من خلال الرابط الإليكتروني.

- تسجيل كل البيانات المطلوبة من المتقدم.

حالات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، 6 حالات مختلفة من الفئات التى يحق لها الحصول علي معاش تكافل وكرامة، وهي كلا من.

- الأيتام.

- ذو الاحتياجات الخاصة.

- الأرامل والمطلقات.

- كبار السن.

- أولاد المسجونين.

- السيدات المهجورين.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

على جميع الحالات السابق ذكرها، والراغبين فى الحصول على معاش تكافل وكرامة، أن يقوموا بتجهيز جميع الأوراق المطلوبة وفقا لما حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديمها إلى الوحدة الاجتماعية الاقرب لمحل إقامتها، وهي كالتالي:

- صور بطاقة الرقم القومي.

- قسيمة الطلاق «للمطلقات».

- شهادة الوفاة للأرامل.

- شهادة الميلاد كمبيوتر للأطفال أقل من 18 سنة.

- قيد مدرسي حتى سن 18عاما.

- إقرار الوصاية «للأيتام».

- كود الإعاقة من اللجان الطبية بالنسبة لـ«ذوي الاحيتاجات الخاصة».

- في حالة السيدات المهجورين، مستندات من قسم الشرطة التابع له.

- شهادة السجن بالنسبة لأبناء المسجونين.