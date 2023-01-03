عقب التخفيضات الأخيرة.. التفاصيل الكاملة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رابطا عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن قائمة بأسعار الوديعة الخاصة بكل السيارات المختلفة، التى مسموح بها للمصريين بالخارج أن يستوردوها إلى داخل مصر، وذلك عقب التخفيضات التى سعت إلى توفيرها السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لجميع أبناء الوطن في الدول المضيفة.

خفض الجمارك على السيارات بنسب تصل إلى 35%

جاء ذلك في إطار خطة الوزارة لتقديم كل التيسيرات للمصريين بالخارج، حول قانون إعفاء السيارات من الجمارك والضرائب والرسوم، وهو من ضمن مجموعة ضخمة من المحفزات التي جارٍ العمل عليها داخل الوزارة للمصريين بالخارج، تأكيدا على اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج.

وخلال الأيام القليلة الماضية، إعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بشرى سارة لجميع المصريين بالخارج، حول إلغاء جميع التصديقات على المستندات، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى خفض الجمارك على السيارات بنسب تصل إلى 35%، وتيسير الاستخلاص الجمركي بمبالغ بسيطة لا تزيد على 3000 جنيه، وذلك في إطار تسهيل عملية الاستيراد، والذي كان مطلبا لعدد كبير من المصريين بالخارج.

يمكن لجميع المصريين بالخارج أن يطلعوا على أسعار وقيمة الوديعة

وأوضحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال منشورها بموقع «فيس بوك»، أنه يمكن لجميع المصريين بالخارج أن يطلعوا على أسعار وقيمة الوديعة الخاصة بكل سيارة مسموح باستيرادها من الخارج وإعفائها من الجمارك والرسوم، من خلال زيارة هذا الرابط.

كما أتاحت وزارة الهجرة المصرية، إمكانية تحميل تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»، سواء من الهواتف الأندرويد عبر هذا الرابط، أو من خلال الهواتف iphone عبر هذا الرابط.