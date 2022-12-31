وزيرة الهجرة: أبناء المصريين بالخارج شاهدوا بقناة السويس ما لم يروه إلا على أرض مصر (فيديو)

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة إلى قناة السويس بوفد يضم أكثر من 150 شابا وفتاة من أبناء المصريين بالخارج المقيمين في كندا، إذ جرى استعراض تاريخ قناة السويس، وهو ما يأتي تماشيًا مع رؤية الدولة لدمج أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم مصر.

زيارة أبناء المصريين بالخارج لقناة السويس أمر مهم

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بتقرير مذاع على قناة النيل للأخبار، إن وجود أبناء المصريين في الخارج بقناة السويس مرحلة غاية في الأهمية؛ إذ أنهم يرون شيئا لن يروه إلا على الأراضي المصرية؛ فقناة السويس الشريان التجاري الأول على مستوى العالم الذي تربط بين قاراته، وهو أمر لا يتكرر كثيرًا، كما أنها تعد مرحلة من ضمن عدة مراحل متميزة شارك بها أبناء المصريين بالخارج خلال زياراتهم لمصر.

أهمية تطوير قناة السويس

وأضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة الجديدة ساعدت في عبور السفن بوقت أقل من ذي قبل، كما أن وجود قناتين زاد من معدل الأمان، وأصبح الغطس 66 قدما يتحمل السفن العملاقة حتى 240 ألف طن، وهو ما جعل قناة السويس تتمكن استقبال أي نوع من السفن.

تعويم سفينة إيفر جيفين

وتابع رئيس قناة السويس، أن القناة حرصت على مشاهدة أبناء المصريين بالخارج خلال زيارتهم لقناة السويس الإنجاز الذي تم بحادثة إيفر جيفين، وإصرار الهيئة على تعويم السفينة في 6 أيام، رغم أن كل خبراء الإنقاذ العالميين أكدوا أن يستغرق من 3 إلى 6 أشهر.