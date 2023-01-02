«إبراهيم» يحصد المركز الأول في المسابقة الدولية للعباقرة: فخور بنفسي

قال الطالب إبراهيم محمد، الفائز بالمسابقة الدولية للعباقرة، إن المسابقة الدولية للعباقرة المنعقدة في الإمارات، عبارة عن عمليات حسابية مدمجة بالسدوكو، موضحًا: «المسائل تكون في شكل مربعات ويجب علينا ملء الأرقام، ولا يجب تكرار الرقم الواحد في نفس الصف سواء كان أفقيًا أو رأسيًا».

مدة المسابقة الدولية للعباقرة نصف ساعة

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مدة المسابقة الدولية للعباقرة نصف ساعة، تبدأ بمجرد حصول جميع الطلاب على المسألة الرياضية لحلها، مشيرًا إلى أن النتيجة ظهرت بعد انعقاد المسابقة بيوم واحد.

الجائزة الخاصة بالمسابقة الدولية للعباقرة

وتابع الفائز بالمسابقة الدولية للعباقرة: «كنت فرحان وفخور بنفسي جدًا»، موضحًا أن الجائزة الخاصة بالمسابقة عبارة عن كأس وميدالية، متابعًا أنه سيبذل قصارى جهده والدخول في كل المسابقات الدولية المتعلقة بذلك لحصد أعلى المراكز مرة أخرى، مضيفًا أنه يحب مادة الرياضيات للغاية، مشيرًا إلى أنه لا يأخذ أي كورسات بجانب دراسته، كما أن اعتماده كله على المدرسة فقط.

والجدير بالذكر أن الطالب إبراهيم محمد، طالب بالصف السادس الابتدائي في إدارة بولاق الدكرور التعليمية، فاز بالمركز الأول على مستوى العالم بالمسابقة الدولية للعباقرة التي أُقيمت في دولة الإمارات، وكان عدد المشاركين في تلك المسابقة 682 متسابق من 35 دولة عربية وأجنبية من ضمنهم 100 طالب مصري.