فريق مدرسة منية المرشد الثانوية يشارك ببرنامج «العباقرة» للمرة الثالثة

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بفريق مدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة لمشاركتهم للمرة الثالثة في برنامج العباقرة على قناة القاهرة والناس، متمنياً لهم الفوز والتحلي بروح الفريق.

محافظ كفر الشيخ يشيد بفريق مدرسة منية المرشد الثانوية

وأكد أن مثل هؤلاء الطلاب والطالبات يستحقون التقدير والتكريم، مشيراً إلى أن تعليم محافظة كفر الشيخ بطلابه وقياداته حريصون على الحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في كافة المجالات والأنشطة.

وعلى جانب آخر، التقى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بأعضاء الفريق، بحضور مدير إدارة المدرسة، علاء الدين محمد درويش، ومشرف الفريق، هشام سعد الدياسطي، مقدمًا الدعم لهم وحثهم على التحلي بروح الفريق والتأكيد على التركيز والثبات الانفعالي، ووعدهم بتكريمهم الفريق إذا تم صعودهم إلى دور الـ16.

الفريق يشارك ضمن 32 فريقًا على مستوى مصر

يذكر أن فرق مدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة شاركوا في البرنامج بالموسم التاسع والعاشر، وتمكنوا من الفوز في التصفيات ليكونوا ضمن 32 فريقا على مستوى الجمهورية، ليشاركوا في الموسم الـ12، الموسم الحالي، والطلاب المشاركون هم: محمد عصام بركات، وأحمد شريف حسونة، وسيف الدين محمد غزي، ويوسف محمد أبو زلاط، ومرام محمود أبوراجح، ونور محمد أبورحمة، وفاء محمد نصير، وآية عبدالقادر غازي.

وتقدم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدعم للطلاب بتنمية مواهبهم بمختلف المجالات وخاصة ذوي الهمم من خلال إدارة التربية الخاصة والموهوبين، فضلًا عن اشتراك الكثير من الطلاب في المسابقات المحلية المختلفة وحصولهم على بطولات.