مصدر حكومي يكشف حقيقة طرح وظائف حكومية خلال عام 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تساؤلات حول إعلان الحكومة عن حاجتها لشغل وظائف وتعيينات حكومية جديدة، وتعليقا على تلك التساؤلات أكدت مصادر حكومية أن الإعلان عن وظائف حكومية جديدة إجراء مستمر على مدار العام، لسد العجز في بعض الجهات مثلما حدث في تعيينات وزارة التربية والتعليم لسد عجز المدرسين.

وأشار إلى وجود درجات مالية شاغرة في بعض الجهات الحكومية، حيث تقوم هذه الجهات بإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشغل هذه الدرجات الخالية، لافتة إلى أن الجهاز يعلن بدوره عن تفاصيل هذه الوظائف والتعيينات الحكومية على موقع وبوابة الوظائف الحكومية، وفقا للشروط والاجراءات ومواعيد وأماكن التقدم لهذه الوظائف المتفق عليها بين الجهات الحكومية المتوافر بها تلك الوظائف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هذه التعيينات هي تعيينات داخلية وليست تعيينات من خارج الجهاز الإداري للدولة، أي للموظفين المعينين بالجهات الحكومية ويشغلون بالفعل درجات مالية ووظيفية.

وظائف جديدة في 2023

وأشارت المصادر إلى أن إجراء أي حركة تعيينات حكومية والإعلان عن وظائف جديدة في 2023 يتم وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في مادته رقم 12 والتي جاء فيها: «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين».

شروط إجراء التعيينات الحكومية مرتين في العام

وفصلت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن التعيينات الحكومية تكون من خلال مسابقتين يتم الإعلان عنها مرتين في العام الميلادي، على أن تكون المسابقة الأولى في يناير والثانية في يوليو من نفس العام، بشرط احتياج الجهاز الإداري للدولة لشغل وظائف به، حيث أن الإعلان عن المسابقتين لا يكون ملزما للحكومة إلا في حالة الاحتياج ووجود درجات مالية ووظيفية شاغرة.