تفاصيل ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بقيمة 100 ألف جنيه في الفيوم

«بتاجر في المخدرات من زمان والناس اللي عرفاني بتيجي تاخد مني، والكمية اللي اتمسكت بيها كانت لناس معينة، والسلاح بدافع بيه عن نفسي».. هكذا كان اعتراف المتهم بالإتجار بـ9 كيلو مواد مخدرة في الفيوم أمام جهات التحقيق بهدف الربح غير المشروع كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للطب الشرعي للمعاينة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لمركز شرطة طامية بالفيوم بقيام أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة ومزاولة النشاط للحصول على ربح غير مشروع وبالفحص تبين أنه له معلومات جنائية سابقة ومطلوب التنفيذ عليه في 5 جنايات ما بين مخدرات وسرقة وسلاح ومتخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

«استروكس وبانجو وحشيش».. مضبوطات بقيمة 100 ألف جنيه

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر البانجو، 3 كيلو جرام لمخدر الاستروكس، كيلو جرام لمخدر الحشيش، بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار، مبلغ مالي بالإضافة إلى هاتف محمول وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بنحو 100 ألف جنيه وبمواجهته، أقرّ بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

حول الموقف القانوني المتوقع للمتهم، يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.