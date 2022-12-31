ضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بـ3 ملايين جنيه.. وقانوني يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس 4 عناصر إجرامية لترويج الأقراص المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها الى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، كانت البداية عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن القاهرة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية يحملان جنسية إحدى الدول، مقيمين بالقاهرة تخصصا في جلب وترويج عقار «الإكستاسي»، المخدر بقصد ترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما 3000 قرص مخدر لعقار «إكستاسي»، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وميزان، كما تبين تحصلهم على الأقراص المخدرة المضبوطة من عنصرين من العناصر الإجرامية يقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وقام رجال الشرطة عقب تقنين الإجراءات باستهدافهم وتم ضبطهم، حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما 3500 قرص مخدر ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وميزان، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين جنيه تقريباً، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

وأوضح أشرف ناجي المحامى بالنقض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيها، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.