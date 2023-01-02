هبوب رياح محملة بأتربة على سوهاج والصغرى تسجل 8 درجات مئوية
كتب:
شيماء دراز
12:45 م | الإثنين 02 يناير 2023
طقس اليوم بسوهاج مشمس
تشهد محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة نهارا، وسطوعا لأشعة الشمس، وذلك بعد انتشار شبورة وغيوم منذ بداية الأسبوع، وتسجل درجة الحرارة العظمى 21 مئوية، والصغرى 8 درجات، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.
طقس اليوم في سوهاج
ويشهد طقس اليوم بسوهاج عدة ظواهر جوية، ما بين نسبة رطوبة تصل إلى 71%، وهبوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار بسرعة 11 كم في الساعة، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية .
الطقس في طما اليوم مشمس نهارا وبارد ليلا
وتسجل مدينة طما في أقصى جنوب المحافظة 22 مئوية للعظمى، في جو معتدل الحرارة نهارا، وسطوع لأشعة الشمس طوال النهار، قيما تسجل 7 درجات مئوية ليلا.
ويستمر ارتفاع درجات الحرارة في سوهاج على مدار الأسبوع مابين 12 و23 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، وفقا لتوقعات الطقس خلال الأسبوع الجاري.