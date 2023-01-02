هبوب رياح محملة بأتربة على سوهاج والصغرى تسجل 8 درجات مئوية

تشهد محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة نهارا، وسطوعا لأشعة الشمس، وذلك بعد انتشار شبورة وغيوم منذ بداية الأسبوع، وتسجل درجة الحرارة العظمى 21 مئوية، والصغرى 8 درجات، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس اليوم في سوهاج

ويشهد طقس اليوم بسوهاج عدة ظواهر جوية، ما بين نسبة رطوبة تصل إلى 71%، وهبوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار بسرعة 11 كم في الساعة، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية .

الطقس في طما اليوم مشمس نهارا وبارد ليلا

وتسجل مدينة طما في أقصى جنوب المحافظة 22 مئوية للعظمى، في جو معتدل الحرارة نهارا، وسطوع لأشعة الشمس طوال النهار، قيما تسجل 7 درجات مئوية ليلا.

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة في سوهاج على مدار الأسبوع مابين 12 و23 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، وفقا لتوقعات الطقس خلال الأسبوع الجاري.