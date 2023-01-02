أسعار الذهب اليوم في مصر 2023.. عيار 21 يسجل 1680 جنيها

لازالت أسعار الذهب في مصر 2023 تشهد تذبذبا واضحا في الأسعار كما كانت في العام السابق، ووفق محلات الصاغة وصل سعر عيار 24 اليوم للبيع 1886 أما الشراء 1920.

وجاءت باقي أسعار الذهب اليوم في مصر على هذا النحو:

سعر عيار 22 اليوم للبيع 1729 والشراء 1760 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم للبيع 1650 والشراء 1680 جنيها.

سعر عيار 18 اليوم للبيع 1414 والشراء 1440 جنيها.

سعر عيار 14 اليوم للبيع 1100 والشراء 1120 جنيها.

سعر عيار 12 اليوم للبيع 943 والشراء 960 جنيها.

سعر الأونصة اليوم للبيع 58,646 والشراء 59,712 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 13,200 والشراء 13,440 جنيها.

سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 1,885,714 والشراء 1,920,000 جنيها.

الذهب في أسواق المال

سجل سعر عيار 24 اليوم نحو 1452 جنيها ما يعادل 58.70 دولار أمريكي.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 1331 جنيها ما يعادل53.81 دولار.

سحل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 1271 جنيها ما يعادل 51.36 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 1089 جنيها ما يعادل 44.02 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 846.99 جنيه ما يعادل 34.24 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 725.99 جنيه ما يعادل 29.35 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم تحو 544.49 جنيه ما يعادل22.01 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم نحو 45,157 جنيه ما يعادل 1,82 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 10,164 جنيه ما يعادل 410.89 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم نحو 1,451,978 جنيه ما يعادل 58,698 دولار.