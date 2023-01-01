أسعار الذهب اليوم في مصر.. استقرار السعر في أول أيام السنة الجديدة

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال بداية التعاملات المسائية في أول أيام السنة الجديدة، بجميع محال الصاغة في مختلف المحافظات، رغم ارتفاع سعر أونصة الذهب بالدولار عالميًا.

على جانب آخر، ازدادت دعوات المواطنين في مختلف المحافظات، لإلغاء الشبكة، أو استبدالها بالشبكة الفضة، وذلك بسبب أسعار الذهب، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل، ما تسبب في إعراض المواطنين عن شراء المصوغات الذهبية، وشراء كميات محدودة لا تتعدى الـ10 جرامات فقط للضرورة.

سعر الذهب اليوم في مصر

قال علاء فاروق مصطفى، تاجر ذهب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر أونصة الذهب ارتفع عالميًّا بمقدار 1 دولار، موضحًا أنّها سجلت 1824 دولارًا للبيع، بينما سجلت 1823 دولارًا للشراء، ورغم ذلك، هناك استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم الأحد في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وأشار إلى أنّ أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 21 بالمصنعية، سجلت 1675 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1650 جنيهًا للشراء، وذلك دون مصنعية، أمّا في حالة رغبة العميل في معرفة سعر عيار 21 بالمصنعية، فإنّه يتم إضافة مبلغ يتراوح بين 30 وحتى 60 جنيهًا على سعر الجرام حسب النقوش الموجودة في القطعة الذهبية، والشركة المصنعة له.

قائمة أسعار الذهب اليوم الأحد

ولفت إلى أنّ سعر الذهب اليوم الأحد في جميع محال الصاغة بمختلف المحافظات، جاءت كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 1914.25 جنيهًا للبيع، فيما سجل 1885.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1754.75 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1728.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 1675 جنيهًا للبيع، و1650 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 1435.75 جنيهًا للبيع، و1414.25 للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1116.75 جنيهًا للبيع، و1100 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 957.25 جنيه للبيع، و942.75 للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 717.75 جنيه للبيع، و707.25 للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، لفت «علاء»، إلى أنّه جاء سجل 13400 جنيه للبيع، بينما سجل 1320 جنيهًا للشراء، وذلك دون ضريبة أو دمغة أو مصنعية.