7 قواعد سهلة لتنظيف الذهب في المنزل.. منها استخدام قطعة قماش ناعمة

تسببت حالة عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، في دفع الكثير من الناس إلى التفكير في شراء وبيع المشغولات الذهبية «المستعملة» حتى يستطيعوا الاستفادة منها بوصفها أفضل الطرق الآمنة للاستثمار وحفظ رأس المال، إلا أن المجوهرات المستعملة تتطلب اهتماما خاصا سواء في تنظيفها أو تلميعها وهو ما يمكن عمله في المنزل في خطوات بسيطة.

وبحسب موقع «إنسايدر» الأمريكي فهناك 7 قواعد أساسية لتنظيف المجوهرات:

- إذا كان يتم ارتداء المجوهرات بانتظام، فالتنظيف يجب أن يكون أسبوعياً بشكل لطيف وعميق، لأن المجوهرات وقتها قد تتعرض للطخات أو التلف أو المواد الكيميائية الخطرة.

- ضرورة فحص مجوهرات المناسبات الخاصة بعد كل ارتداء وتنظيفها إذا كانت متسخة حتى لا تتعرض للتلف.

- يمكن للذهب الذي يتم استخدامه بشكل خفيف أن يتحمل التنظيف اللطيف، ليحفظ من الغبار والزيوت وبصمات الأصابع والتراكم الكيميائي.

- لا يحتاج الذهب إلى تنظيف إلا إذا بدا متسخًا.

- التنظيف المتكرر الخفيف يساعد على إطالة عمر المجوهرات ويجعلها تبدو لامعة وجديدة.

-لا يجب حك المجوهرات المطلية بالذهب إطلاقا، ولا يجب نقع اللآلئ إطلاقا ويمكن تنظيفها بقطعة قماش ناعمة فقط.

- يوصى بتخزين المجوهرات في صندوق مجوهرات ناعم مبطن بأجزاء منفصلة حتى لا يخدش المعدن والأحجار شبه الكريمة بعضها، حيث توضع بشكل مسطح دون أن تتدلى ابدأ لتجنب التمدد بمرور الوقت والمساعدة في منعها من التشابك.

كيفية تنظيف المجوهرات الذهبية

يشرح أحمد محمود عامل في إحدى محلات الذهب لـ«الوطن»، الطريقة الصحيحة لتنظيف الذهب، بقوله: «في البداية يتم إحضار الصابون والماء حيث يصب الماء الدافئ في طبق ضحل مع وضع القليل من صابون الأطباق وباستخدام فرشاة الأسنان الناعمة يتم مضمضة الصابون حتى تكون فقاعات صغيرة».

ويستطرد «أحمد» أنه يتم نقع المجوهرات في الوعاء لمدة 15 دقيقة، ثم يتم تنظيف قطعة قطعة منها برفق خاصة إذا كان هناك روابط ومشابك أو سلاسل ضيقة باستخدام فرشاة الأسنان.

الخطوة الأخيرة في عملية التنظيف تتم من خلال شطف المجوهرات تحت الماء البارد لفترة وجيزة، وتجفيف وتلميع المجوهرات برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من النسالة.