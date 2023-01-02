أسعار السمك اليوم بالمحافظات.. تراجع من 3 إلى 5 جنيهات في الكيلو

أكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار السمك اليوم بالمحافظات، شهدت تراجع 3 جنيهات حتى 5 جنيهات لأنواع الأسماك سواء البحرية أو النيلية، وذلك طبقا لما تم تداوله خلال تعاملات البيع والشراء بالبورصة اليوم الإثنين.

أسعار السمك اليوم بالمحافظات

وأشار الشامي إلى أن أسعار السمك اليوم بالمحافظات سجلت تراجعا في سعر الكيلو 3 جنيهات بما يصب في مصلحة المستهلك، حيث جاء سعر السمك البلطي 24 جنيها حتى 35 جنيها لكيلو للأسماك ذات الحجم الكبير، وسعر كيلو أسماك البوري «الطوبار» 38 جنيها حتى 68 جنيها للحجم الكبير.

أسعار السمك اليوم بالمحافظات

وأوضح كرم لـ«الوطن» أن أسعار السمك اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا نظرا لزيادة المعروض منها، حيث بلغ سعر أسماك الكابوريا 42 جنيها للكيلو، والسمك البياض 56 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر السمك البوري بين 36 جنيها حتى 65 جنيها للكيلو، والسمك البليمي 35 جنيها للكيلو.

كما بلغ سعر سمك المبروك 22 جنيها للكيلو، وسعر كيلو القراميط البيضاء 18 جنيها، والقراميط ذات اللون الداكن 15 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الجمبري الأحمر 80 جنيها للحجم الصغير، و255 جنيها للجمبري الكبير، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات عن الكيلو، وبلغ سعر اللوت 88 جنيها للكيلو، والقاروص 145 جنيها، وسط تراجع بلغ جنيهات عن كل كيلو مباع.

أسعار السمك اليوم بالمحافظات

كما سجلت أسعار السمك اليوم بالمحافظات تراجعا جيدا لقطاع المستهلكين، ليسجل سعر سمك موسى 90 جنيها للكيلو، والدنيس بواقع 50 جنيها للكيلو، والحبار 145 جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات، والسردين 40 جنيها، والثعابين السمكية 120 حتى 155 جنيها للكيلو ، والوقار بـ140 جنيها، وسعر كيلو السمك البربوني ب 55 جنيها للكيلو، مشيرا أن المنزرع من الأسماك بمزارع البلطي، والبوري، والقراميط ، والدنيس، يغطي نحو 85% من الاستهلاك المحلي للمواطنين بالمحافظات والمنتج من خير أراضينا، حيث تتربع محافظات كفر الشيخ على إنتاج نحو 45% من تلك الأنواع.