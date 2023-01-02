وزير التعليم: إتاحة نماذج استرشادية كاملة لامتحان الثانوية العامة 2023 

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة نموذج استرشادي كامل للامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم خلال النصف الثاني من العام الدراسي، يحاكي امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة.

إتاحة نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع خبراء المركز القومي للامتحانات ومنسقي المواد ومسؤولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة، إتاحة نماذج استرشادية تيسيرًا لطلاب الثانوية العامة 2023.

إنتاج مفردات اختبارية لإضافتها لبنك الأسئلة

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستفادة من معلمي المواد الأساسية بالمرحلة الثانوية الذين تم تدريبهم الفترة الماضية على فنيات صياغة الأسئلة بأنواعها المختلفة على إنتاج مفردات اختبارية وإضافتها لبنك الأسئلة بعد مراجعتها من جانب خبراء المركز القومي للامتحانات.