«التعليم»: إحالة مخالفات امتحانات الثانوية العامة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أي جريمة تتعلق بأعمال امتحانات الثانوية العامة أو تمس الشرف أو الأمانة سيتم إحالتها فورًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

جاء ذلك خلال اجتماعًه مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة، اليوم، وذلك لبحث الضوابط الخاصة بأعمال الهيئة الفنية المسئولة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.

اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة الامتحانات

وفي ذات الإطار، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن وزارة التربية والتعليم بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل كامل بما في ذلك مكافحة الغش في اللجان.

حضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والقيادات التربوية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالوزارة، والمشرف العام على الإدارة العامة للامتحانات، فضًلا عن حضور منسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة.