وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تحتمل أكثر من إجابة

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خبراء المركز القومي للامتحانات إلى ضرورة مراعاة الصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة، والتحقق من وضوحها ودقتها، حتى لا تحتمل التأويل، ووجود إجابة واحدة صحيحة من البدائل الأربعة للسؤال.

وخلال اجتماعه مع خبراء المركز القومي للامتحانات، ومنسقي المواد، ومسئولي بنوك الأسئلة، وجه حجازي بأن تكون الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 من النوع القصير ومحددة وواضحة.

وأكد الوزير ضرورة أن يكون نموذج الاجابة واضحًا وبه كل الإجابات المحتملة، مع توزيع الدرجات علي خطوات الإجابة وليس الحل النهائي، كما شدد على أهمية أن يتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.