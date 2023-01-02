وزير التعليم: لجنة لمراجعة نموذج إجابة امتحان الثانوية العامة قبل التصحيح

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة من 10 خبراء بمعرفة مستشار المادة لمراجعة نموذج الإجابة لامتحانات الثانوية العامة 2023، سواء بالنسبة لجزء الاختيار من متعدد أو المقالي القصير في نفس يوم عقد الامتحان، مع التزام اللجنة بحضور غرفة العمليات الرئيسية طبقًا للجدول المعتمد لمراجعة نموذج الإجابة للتوقيع عليه قبل الشروع في بدء أعمال التصحيح.

مراجعة نموذج الإجابة للتوقيع عليه قبل بدء أعمال التصحيح

أكد وزير التربية والتعليم، على أعضاء الهيئة الفنية لمعدي الأسئلة ومنسقي المواد، بضرورة الالتزام بعدد من المعايير والضوابط؛ لضمان نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة ومنها تحرير إقرار بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة والضوابط المنظمة للعمل، وهي: الحرمان من أعمال الامتحانات طبقًا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992، أو أن يكون لديهم أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثانية لمعدي الأسئلة وحتى الدرجة الرابعة للجنة الثلاثية المشكلة لسحب الأسئلة وذلك على مستوى الجمهورية.

عدم الاستعانة بأعضاء الهيئة الفنية لمعدى الأسئلة

كما شدد الوزير على عدم الاستعانة بأعضاء الهيئة الفنية لمعدي الأسئلة ومنسقي المواد وإدارة الورش واللجنة الفنية المُشَكّلة، لسحب الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم عدا أساتذة الجامعات، وألا يكون من المحالين لسن التقاعد قبل 21 أغسطس من ذات العام عدا أساتذة الجامعات، كما يشترط ألا يكون قد نشر أو اشترك في نشر أو إعداد كتب أو مذكرات خارجية خلال الخمس سنوات السابقة على سنة الندب أو التكليف أو العمل باللجان الفنية لوضع الأسئلة.