باق 80 يوما.. هل ستصرف مرتبات مارس قبل شهر مضان؟

يحل شهر رمضان المبارك 22 من شهر مارس المقبل، بحسب المؤشرات الفلكية، ما جعل بعض المواطنين يتساءلون عن موعد صرف مرتب شهر مارس، لشراء المستلزمات المطلوبة خلال الشهر الكريم.

وخلال الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه جرى تحديد عدة أيام في الشهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه.

موعد صرف مرتبات العاملين في مارس

ووفق الكتاب الدوري التي تصدره الوزارة، فمن المقرر بدء صرف مرتبات العاملين للدولة لشهر مارس يوم 20 حتى 26 مارس، على أن يجرى صرف المرتبات لمدة 5 أيام.

ولفت الكتاب الدوري إلى أن هذا الموعد، معاد متقدم بالنسبة للموعد الذي يجرى فيه عادة صرف المرتبات والذي يكون في الغالب بداية من يوم 22 في الشهر.

وأكدت الوزارة أنه جرى تخصيص 3 أيام من شهر مارس لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تتاح مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، إذ قررت أن هذه الأيام ستكون بداية من 8 مارس وحتى الأحد 12 مارس بعد احتساب أيام العطلات الرسمية للبنوك.