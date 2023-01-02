ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة و15 طن أرز في مخزن بغرض الاحتكار بالقليوبية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة تموينية مكبرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية داخل مدينة شبين القناطر، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، والقضاء على الاحتكار.

إحكام الرقابة على الأسواق

وخلال الحملة، تمكن محافظ القليوبية واللجنة المشكلة لإحكام الرقابة على الأسواق من ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة بمدينة شبين القناطر غير صالحة للاستخدام الآدمي متنوعة الأصناف، وتم تحريز الكمية بالكامل من قبل الطب البيطري، وتحرير محضر بالكمية المضبوطة تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

كما تمكن محافظ القليوبية من ضبط 15 طن أرز معبأ في شكائر زنة 25 كيلو جراما لاحتكاره ومنع تداوله بالأسواق، وبيعه بأسعار غير مقررة لإحداث أزمة تسبب إختفاء الأرز وارتفاع الأسعار وغلو ثمنه، حيث وجه المحافظ بالتحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بها وتوقيع المخالف على الكمية المضبوطة وإلزامه بعدم التصرف بها إلا بعد إذن النيابة .

5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار في حملة محافظ القليوبية

كما تم تحرير 5 محاضر بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى 11 مخالفة غلق مخابز قبل مواعيد العمل وعدد 3 مخالفات توقف عن الإنتاج وعدد 2 مخالفة نقص وزن وغير مطابق للمواصفات.

توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق

وطمأن المحافظ، المواطنين خلال الحملة بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، مؤكداً على تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

جولة تفقدية بمستشفى القناطر المركزي

كما أجرى المحافظ جولة ميدانية لتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزي، وأعمال رصف طريق نوى شبين وتفقد المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بغرب شبرا الخيمة، في إطار سلسلة الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ لمتابعة المشروعات ودفع تنفيذها والعمل على تذليل العقبات والمشكلات بشكل فوري وميداني.

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى القناطر الخيرية المركزي حيث تفقد المحافظ أعمال توريد الأجهزة الطبية، تمهيدا لفرشها وافتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تم توريد أجهزة الأشعة الثابتة والأشعة مقطعية وجهاز الأشعة المتنقلة وأجهزة الأشعة بالسونار الإيكو وتوريد عدد 32 سرير عناية مركزة وعدد 22 ترولي نقل مرضى، كما تم توريد أجهزة التعقيم وأجهزة التنفس الصناعي.