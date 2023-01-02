انخفاض كبير في أسعار السمك بالإسماعيلية.. البلطي بـ25 جنيها

شهدت أسواق السمك في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، انخفاضا كبيرا في سعر السمك بأسواق الجملة والتجزئة، مقارنة بآخر أسبوع من شهر ديسمبر العام الماضي.

وانخفضت أسعار الأسماك بما يقرب من 5 جنيهات في الكيلو الواحد، وانخفاض وصل إلى 15 و20 جنيها لكيلو الجمبري والسوبيا، مع استقرار أسعار باقي الأنواع.

أسعار السمك في الإسماعيلية

وقال محمد السيد، أحد تجار الأسماك في الإسماعيلية، إن كيلو السمك البلطي صغير الحجم سجل 25 جنيها للكيلو، فيما ارتفع سعر الحجم المتوسط إلى 35 جنيها، والحجم الكبير إلى 45 جنيها «3 سمكات للكيلو الواحد»، فيما سجل سمك المكرونة 55 جنيها، وسجل البوري 75 جنيها للحجم المتوسط، و90 جنيها للحجم الكبير.

وسجل سمك التونة المجمدة 35 جنيها للكيلو، فيما سجلت السفرديا 35 جنيها، ووصل السردين إلى 38 جنيها، والقاروص 120 جنيها والدنيس 140 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الجمبري في الإسماعيلية

وانخفضت أسعار الجمبري في الإسماعيلية ووصلت إلى 60 جنيها للكيلو لأصغر حجم، والذي يُستخدم في الطواجن والمكرونات إلى جانب السندوتشات، فيما ارتفع سعر الجمبري الوسط إلى 120 جنيهى للكيلو و220 جنيهى لأكبر حجم.

وسجل كيلو السبيط الكاليماري 120 جنيها للكيلو الواحد، فيما سجلت الكابوريا ما بين 30 و60 جنيه للكيلو حسب الحجم والنوع.

تحرير 7 محاضر لمحال ومطاعم في الإسماعيلية

في سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة في الإسماعيلية عن حملة مكبرة بمركز ومدينة التل الكبير، استهدفت المحال التجارية وبعض المطاعم لمراجعة الشروط الصحية والتأكد من سلامة السلع الغذائية.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن الحملة أسفرت عن إعدام 10 كيلو جرامات من السلع منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتحرير 7 محاضر جنحة صحية منها 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لعدم نظافة المنشأة.