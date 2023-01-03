تفاصيل جمع تبرعات لمؤسسات العمل الأهلي على المنظومة الإلكترونية

أتاحت المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخدمات منها جمع تبرعات لمؤسسات العمل الأهلي على المنظومة الإلكترونية، والتى يتم من خلالها تقديم طلب للحصول على ترخيص بجمع التبرعات من الجمهور طبقاً للمادة 50 من اللائحة التنفيذية.

جمع تبرعات لمؤسسات العمل الأهلي على المنظومة الإلكترونية

وأوضحت «التضامن» أن جمع تبرعات لمؤسسات العمل الأهلي على المنظومة الإلكترونية يتم من خلال ما يلي:

- الدخول على المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي من خلال الرابط المرفق هنا.

- الضغط على خطوات تنفيذ خدمة جمع تبرعات لمؤسسات العمل الأهلي.

- الضغط على المستندات الداعمة.

- الضغط على طلب الخدمة .

وأتاحت المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى العديد من الخدمات الإلكترونية التالية :

- خدمة طلب ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية والتى يتم من خلالها التقديم بطلب ممارسة نشاط فى منطقة حدودية .

- خدمة اخطار الإنضمام لجمعية أو هيئة أو منظمة محلية والتى يتم من خلالها تقديم طلب الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو منظمة محلية .

- خدمة طلب تلقى أموال عينية من داخل الجمهورية ويتم من خلالها طلب تسجيل الأموال العينية التي تلقتها الجمعية خلال ثلاثة شهور.

- خدمة التطوع ويتم من خلالها طلب تسجيل الجهات المتطوعين المنضمين للعمل بالجمعية او المؤسسة.

- خدمة سجل الدفاتر ذات القيمة ويتم من خلالها تسجيل الدفاتر ذات القيمة الخاصة بالتبرعات النقدية الواردة.