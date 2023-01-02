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القبض على 22 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية 

كتب:

محمد بركات
12:24 م | الإثنين 02 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة الأمنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 20 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 22 متهما لـ8 منهم معلومات جنائية، كما تنفيذ 2362 حكما قضائيا، وضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.

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