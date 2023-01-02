«مرينا».. تقنية جديدة تستخدم في اللقاحات لتقوية المناعة بينها «الإنفلونزا»

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن تقنية «مرينا» هي تقنية مستجدة فى عصر كورونا، وتعتمد على الأدلة الجينية التي تكون نوعًا من الأجسام المضادة ضد بعض الفيروسات، وأثبتت فعاليتها بشكل كبير للغاية عندما تم استخدمها فعليًا في لقاح فايزر.

لقاح فايزر أثبت فعاليته في تكوين مناعة ضد كورونا

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن لقاح فايزر أثبت فعاليته في تكوين مناعة جيدة للغاية ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تقينة «مرينا» لم تكن تستخدم من قبل، ولكن بعد إثبات فعاليتها في لقاح كورونا، بدأ العلماء استخدامها في لقاحات أخرى مثل الإنفلونزا.

تقنية «مرينا» تعمل على الخلايا التائية

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن العلماء جربوا لقاح الإنفلونزا الجديد على الحيوانات، ومن ثم تم إثبات فعاليته من خلال تكوينه مناعة جيدة للغاية، إذ يعمل على الخلايا التائية التي تمثل أحد خلايا الموجودة في الذاكرة المناعية.

وتابع، أن حصول مريض الإنفلونزا على لقاح mRNA مع جرعة رزازية تنشيطية في الأنف، يكفل ذاكرة مناعية جيدة ضد الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن تلك الدراسة لم تعمم على البشر حتى الآن، ولكنها أثبتت فعاليتها ونتائج جيدة للغاية على الحيوانات.