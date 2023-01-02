الفائز بمسابقة الشارقة للإنشاد الديني: نافست أشخاص من 12 دولة عربية

قال يحيى نادي، منشد ديني، إن مسابقة الشارقة للإنشاد الديني أكبر المسابقات من نوعها في الوطن العربي، وتُقام منذ عام 2006، مشيرًا إلى: «قدمت في مسابقة الشارقة على مدار 5 سنوات، ولكن لم يحالفني الحظ»، موضحًا أنه تم قبول طلب تقديمه الخامس في تلك المسابقة بدورتها الرابعة عشر.

تأهل للنهائي بدعم المصريين

وأضاف «نادي»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن مسابقة الشارقة للإنشاد الديني ضمت 12 دولة عربية، منها مصر والمغرب وسوريا والعراق، موضحًا أن المسابقة بها 3 سهرات، وأنه تأهل للسهرة الأخيرة بدعم المصريين له، إذ إن المسابقة تعتمد على 20% من التصويت، وهذا كان أحد أسباب فوزه.

«نادي»: أنشودة يا صلاة الزين سمعت مع الناس

وأشار المنشد الديني، إلى أنه جهز 3 أناشيد قبل سفره للمسابقة، وهي: نور البدر، يا صلاة الزين، يا سايق الجمال، متابعًا: «أنشودة يا صلاة الزين سمعت مع الناس».

ويذكر أن المنشد الديني يحيى نادي، أحد أبناء محافظة المنوفية، الذي فاز بالمركز الأول في مسابقة الشارقة لللإنشاد الديني في دورتها الرابعة عشر.