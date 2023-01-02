7 مدن تسجل أعلى درجات حرارة في مصر اليوم.. العظمى بشلاتين 25 مئوية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بتوقعات طقس اليوم الاثنين، والذي سيكون دافئا خلال ساعات النهار في 9 مدن مصرية، ومائلا للبرودة ليلا.

أدفأ المدن المصرية اليوم

وتضمنت درجات الحرارة في أدفأ 9 مدن مصرية اليوم الاثنين، مدينة شرم الشيخ، حيث سجلت العظمى 23 مئوية، والصغرى 16، والغردقة 23 و14، ومرسى علم 23 و14.

وسجلت مدينة أسوان اليوم 23 مئوية للعظمى، و11 للصغرى، وأبوسمبل 23 و10.

حلايب الأعلى حرارة ليلا وشلاتين الأعلى نهارا

وسجلت حلايب 23 درجة مئوية للعظمى، و16 للصغرى، وشلاتين 25 و15.