انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة طيبة التكنولوجية «صور»

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الاثنين، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، للفرقة الأولى بكليتي تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية وتكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة.

11 لجنة امتحانية

واطمئن رئيس الجامعة، خلال جولته، على انتظام لجان الامتحانات البالغ عددها 11 لجنة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب للتعرف على آرائهم حول الامتحانات، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الانتهاء من كل الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول التي انطلقت اليوم، وتنتهي يوم 22 من الشهر الجاري، حيث جرى رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة استعدادا لأعمال الامتحانات.

تذليل العقبات

وأشار «زين الدين»، إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، من خلال عقد غرفة عمليات مستمرة وإيقاف الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات لحل أي مشكلة قد تطرأ، كما جرى توفير الملاحظين من الجهاز الإداري.