السيطرة على حريق محدود في مول تجاري بالتجمع الخامس

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود شب في الطابق الأرضي بمول تجاري بشارع التسعين في التجمع الخامس، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص باختناق بسبب الدخان وتم إسعافهم، وتجري حاليا القوات عمليات التبريد خشيه تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطارا بنشوب حريق في مول تجاري

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا بنشوب حريق في مول تجاري بشارع التسعين بالتجمع الخامس، وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في الطابق الأرضي من مول مكون من 4 طوابق ، وتم فرض كردونا أمنيا حول مكان الحريق خشية امتداد النيران الي المباني المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي النيران قبل امتدادها الي باقي طوابق المول، ولم يسفر الحريق سوى عن 3 إصابات باختناق وتم إسعافهم، وإجراء عمليات التبريد والتأكد من إطفاء النيران، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحريق.