«المطاعم السياحية»: أسعار برامج ليلة رأس السنة تراوحت بين 300 و2000 جنيه

أكد علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المطاعم السياحية بكافة أنحاء الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا من الرواد خلال ليلة رأس السنة، لافتًا إلى أن المطاعم العائمة الموجودة بالقاهرة والجيزة سجلت نسب إشغال اقتربت من 100% خلال تلك الليلة، بينما بلغ متوسط نسب الإشغال بالمطاعم الثابتة بالمحافظتين نحو 90%، وهو ذات المعدل بمطاعم شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

مكونات البرنامج الذى تقدمه المطاعم للرواد

وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار البرامج التي أعدتها المطاعم السياحية لروادها خلال تلك الليلة لم تشهد أية مبالغة، لافتًا إلى أن أسعار البرامج التي تشمل تقديم وجبة عشاء متنوعة وفقرة فنية تراوحت ما بين 300 و2000 جنيه للفرد، لافتًا إلى أن أسعار البرامج تتفاوت من منشأة لأخرى، وفقًا لدرجة نجوميتها وموقعها ونوعية الطعام والفقرة الفنية التي تُقدم للرواد.

السياحة العربية

وأوضح أن زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، خاصة من السعودية، كانت السبب الرئيسي في وصول نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية بالقاهرة إلى تلك النسب المرتفعة خلال ليلة رأس السنة، كما أن زيادة أعداد السياح الأجانب المتواجدين حاليًا بكل من الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، تسببت في زيادة نسب إشغال المطاعم خلال تلك الليلة.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة إلى أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية، ستبدأ في التراجع خلال الأيام المقبلة، على أن ترتفع نهاية الأسبوع الجاري بسبب العطلات الرسمية، لافتًا إلى أن نسب الإشغال سترتفع أيضًا خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي ستبدأ خلال الـ 10 أيام الأخيرة من الشهر الجاري، وتستمر حتى نهاية الاسبوع الأول من شهرفبراير المقبل.