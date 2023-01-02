بأمر القضاء.. تشكيل لجنة فنية لحل نزاع بين السكة الحديد والإسعاف 

في نزاع شهدته محكمة مجلس الدولة، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة الإسعاف المصرية (فرع سوهاج)، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحطة طما، وإلزامها بمقابل الإشغال من تاريخ التعدّي حتى تاريخ الإزالة وتسليم الأرض.

الجمعية تأمر بتشكيل لجنة

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة سوهاج، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها تحديد موقع المساحات محل النزاع، وبيان مساحتها، ووصفها، وتحديد البيانات الأساسية لها الواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية، وبحث السند القانوني لدى طرفي النزاع في ملكيتها.

بيان ملكية الأرض

بالإضافة إلى إذا كانت ضمن الأراضي المملوكة ‏للهيئة القومية لسكك حديد مصر أم ضمن أملاك هيئة الإسعاف المصرية في ضوء الدكريتو المحرر بتاريخ 8/4/1890 باعتبار خط السكة الحديد المزمع إنشاؤه بين أسيوط وجرجا من المنافع العمومية، أو أي قرار آخر.

الجهة الشاغلة للأرض

مع بيان الجهة الشاغلة للمساحات المتنازع عليها، ومدة شغلها لها، وطبيعة النشاط المقام على ‏هذه المساحات، وقيمة مقابل الانتفاع الواجب أداؤه إلى الهيئة عن هذه المدة، وأُسس تقديره، والمستندات الدالة ‏على ذلك بالتفصيل، وذلك جميعه في ضوء ما تُسفر عنه المعاينة على الطبيعة، وما يتوافر من بيانات وأوراق ومستندات لدى طرفي النزاع والجهات ذات الاختصاص، وعلى الجهة عارضة النزاع تقديم تقرير اللجنة إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قبل انعقاد جلسة 8/2/2023، تمهيدًا للفصل في النزاع.